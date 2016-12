Rimonta Real Madrid a Lione: è 2-2

foto LaPresse 10:51 - Pareggio in rimonta per il Real Madrid di Carlo Ancelotti che nella seconda uscita stagionale fa 2-2 allo Stade de Gerland contro l'Olympique Lione. Dopo il 6-0 al Bournemouth e ancora senza i nazionali che han giocato la Confederations, i Blancos presentano comunque Ronaldo, Benzema, Ozil, Di Maria e il gioiello Isco. Sotto di due gol (Grenier e Lisandro Lopez), il Real si affida poi ai guizzi di Morata e Casemiro. - Pareggio in rimonta per ildiche nella seconda uscita stagionale fa. Dopo il 6-0 alancora senza i nazionali che han giocato la Confederations, i Blancos presentano comunquee il gioiello. Sotto di due gol (), il Real si affida poi ai guizzi di

I padroni di casa di Garde però partono meglio e al 20' passano in vantaggio. E' incredibile il gol di Grenier che devia il cross da destra del pimpante Lacazette con un destro al volo senza guardare che non dà scampo a Diego Lopez e fa esplodere la Gerland. Al 35' il Real perde Llaramendi per infortunio e Ancelotti lancia il brasiliano Casemiro. Poco dopo, al 37', Lopes è super sul sinistro ravvicinato di Di Maria.



Nella ripresa il Madrid si presenta con Adan tra i pali, Modric e Khedira. Al 60' il Lione raddoppia con Lisandro Lopez che approfitta di un rimpallo aereo tra Lacazette e Pepe e con un destro al volo spedisce la palla sotto la traversa. Il Real di Ancelotti, con Zidane al fianco in panchina, non ci sta e si getta in avanti. Al 78' una buona trama merengue porta al rigore per fallo di Gonalons su Cheryshev: è il giovane Morata ad incaricarsi della battuta e realizza per il 2-1. Pochi minuti la rimonta è completata dal 2-2 di Casemiro che sul corner di Di Maria irrompe in area e insacca di testa. Prossimo test per il Real sarà il 27 luglio a Goteborg contro il Paris Saint Germain di Ibrahimovic.