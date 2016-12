Amichevole: Fiorentina show, prima doppietta per Gomez

foto LaPresse 10:10 - La nuova Fiorentina promette bene. La squadra di Vincenzo Montella batte 7-1 in amichevole la Cremonese, formazione di Lega Pro Prima Divisione allenata dall'ex Bari Vincenzo Torrente, e festeggia la prima doppietta in viola del nuovo bomber Mario Gomez. Due volte a segno anche Giuseppe Rossi, completano l'opera Ljajic, Hegazy e Iakovenko. Prossimo appuntamento il 27 luglio a Moena, di fronte i ciprioti dell'Apollon Limassol. - La nuova Fiorentina promette bene. La squadra dibatte 7-1 in amichevole la, formazione di Lega Pro Prima Divisione allenata dall'ex Bari Vincenzo Torrente, e festeggia la prima doppietta in viola del nuovo bomber. Due volte a segno anche, completano l'opera Ljajic, Hegazy e Iakovenko. Prossimo appuntamento il 27 luglio a Moena, di fronte i ciprioti dell'Apollon Limassol.

Bastano dieci minuti a Mario Gomez, schierato al fianco di Ljajic, per trovare la prima rete in maglia viola ribadendo in rete un tiro dell'altro debuttante Massimo Ambrosini. La marcatura spiana la strada alla goleada toscana: al 27' Ljajic firma il 2-0 in contropiede, poi arrotondano Hegazy con una precisa conclusione e ancora l'ex Bayern di testa su cross di Joaquin.

Nella ripresa Montella cambia dieci decimi di formazione e dà sfogo alla vena realizzativa di Pepito Rossi, bravo a trasformare un calcio di rigore al 48' e a sfruttare l'imbeccata di Cuadrado al 75'; in mezzo il primo sigillo di Iakovenko e la rete della bandiera di Brighenti per la Cremonese. E' ancora presto per dare giudizi, ma lo show della Fiorentina è già iniziato.