Di Canio lancia il Sunderland: 3-1 al Tottenham di Villas Boas 

Uno smacco per Villas Boas, che ha dovuto rinunciare a Bale, ai box per un infortunio che ha lasciato molti dubbi a chi vede già scritto il futuro dell'esterno in maglia Real Madrid. Si è fatto veramente male, invece, Vertonghen: il difensore belga del Tottenham è stato portato fuori dal campo in barella dopo aver ricevuto un duro colpo alla caviglia. Si teme un lungo stop.

In campo dal primo minuto Giaccherini. L'ex juventino è stato sostituito nel finale, ma ha mostrato di poter dira la sua nella nuova esperienza inglese.