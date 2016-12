Stangata per la Lazio: chiesti 4 anni e 6 mesi per Mauri e -6 punti per il club 

- Pesanti richieste avanzate dal procuratore federale,, al processo sul Calcioscommesse relativo alle presunte combine di Lazio-Genoa e Lecce-Lazio. Persono stati chiesti 4 anni e 6 mesi di squalifica, 3 anni e 6 mesi, invece, per Benassi, Milanetto, Ferrario e Rosati. Chiesti anche 6 punti di penalizzazione e 20mila euro di ammenda per la, 3 punti per Genoa e Lecce. Gervasoni ha patteggiato a due mesi.

Infine, chiesto un anno in continuazione alla precedente squalifica per Mario Cassano e due anni in continuazione per il calciatore e amico di Mauri, Alessandro Zamperini. La Commissione Disciplinare Figc ha respinto come ''inammissibile poiché relativa a circostanze notorie o irrilevanti'' l'istanza dell'avvocato della Lazio, Gian Michele Gentile, che aveva chiesto l'ammissione come teste del team manager, Maurizio Manzini, a difesa del capitano biancoceleste, Stefano Mauri, accusato di doppio illecito. Respinte anche le eccezioni preliminari poste da Maurizio Mascia, legale di Omar Milanetto, che aveva chiesto lo stralcio della posizione del proprio assistito in attesa che si svolga il procedimento penale di Cremona.