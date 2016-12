Neymar si racconta: "Sono vanitoso, ma non metrosexual come Beckham"

- Fenomeno in campo e anche davanti allo specchio. Ma con delle precisazioni., nuovo "crack" del calcio mondiale, è maestro quando si tratta di terrorizzare le difese con il suo gioco di gambe. Quelle che si depila con costanza, come confermato in una lunga intervista al mensile francese ". Un racconto a 360 gradi nel quale il talento deldice di non sentirsi "metrosexual", etichetta che "appartiene più a".

La spregiudicatezza - che è pure sinonimo di personalità - mostrata in campo, si riflette nella vita di tutti i giorni, come in uno specchio. E allora scopri che Neymar è uno che non si nasconde. Non ha motivo per farlo ed esterna la sua vita senza "omissis" e con un concetto di riservatezza molto ampio. Ha i suoi hobby, le sue manie. E li offre in pubblico senza battere ciglio. A partire dalle uscite che terminano, spesso, con l'acquisto di "vestiti nuovi". Amante dello shopping e con una lista della spesa voluminosa. "Mi piace comprare anche bei profumi, prodotti per i capelli, creme per il corpo". I soldi per permetterselo non mancano e, in base alle dichiarazioni rilasciate al mensile francese, non è difficile percepire quanto il brasiliano tenga alla propria immagine. Una precisazione, però, dal diretto interessato: "Non mi considero un metrosexual. Lo è Beckham, che ha uno stile tutto suo e molto marcato. Io sono solo un po' pretenzioso e non mi pare sia un problema".

Insomma, cura dell'immagine che non sfocia nell'edonismo più esasperato. Che, invece, il 21enne funambolo sudamericano regala a ciclo continuo quando gli danno uno stadio da incantare ed un pallone da accarezzare. Bella visione, macchiata da un vizio che una bella fetta di appassionati gli rimprovera con una accusa ben precisa: "Smettila di simulare". Ecco, allora, che Neymar passa al contrattacco, vestendo gli abiti dell'avvocato fai da te. "Ogni tanto salto, ma lo faccio solo per proteggermi. Devo farlo per evitare che i difensori possano farmi male". Respinte due accuse con un piccione. Neymar non si sente metrosexual. E tanto meno simulatore.