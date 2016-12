Ronaldo: punizione killer, rotto braccio a bambino 

foto LaPresse

12:07

E non solo, metaforicamente, ai portieri. Ne sa qualcosa un giovane spettatore dell'amichevole tra Real Madrid e Bournemouth (finita 0 a 6 per i merengues con doppietta di CR7) che, per ripararsi dal siluro, ha alzato il braccio proteggendo il volto. Il gesto gli è costato una frattura al braccio, un po' ripagata dal tanto affetto del gruppo madridista. Ronaldo gli ha fatto personalmente consegnareda tutti i giocatori spagnoli.Il bambino, l'undicenne Charlie Silverwood, è stato eroico: la punizione è stata calciata dopo 6 minuti, ma pur di vedersi tutta la partita è rimasto al suo posto sofferente fino al fischio finale. Troppo ghiotta l'opportunità di vedere una delle più grandi squadre d'Europa nello stadio della sua città.