Trofeo Tim: vince il Sassuolo, il Milan batte la Juve ai rigori

foto LaPresse Correlati Il racconto delle sfide di Reggio Emilia

Le immagini più belle

Acerbi ritrova il sorriso: "Guardo avanti"

Milan-Honda: arriva un'altra frenata

Conte scarica Quagliarella: "In panchina? Bene così" 10:27 - Sorpresona al Trofeo Tim: la 13.ma edizione del triangolare estivo va al Sassuolo. La squadra di Di Francesco, appena neopromossa in A, batte 2-1 il Milan nel terzo match (doppietta di Masucci) e chiude a 4 punti. Decisivo il punticino strappato nel k.o. ai rigori con la Juventus (3-4). I bianconeri deludono in entrambe le sfide e perdono dagli undici metri con il Milan: 7-6 grazie alla doppia parata di Abbiati su Lichtsteiner e Padoin. - Sorpresona al: la 13.ma edizione del triangolare estivo va al. La squadra di Di Francesco, appena neopromossa in A, batteil Milan nel terzo match (doppietta di) e chiude a 4 punti. Decisivo il punticino strappato nel k.o. ai rigori con la(3-4). I bianconeri deludono in entrambe le sfide e perdono dagli undici metri con il: 7-6 grazie alla doppia parata di Abbiati su Lichtsteiner e Padoin.

MILAN-JUVE 7-6 d.c.r. La prima sfida del Trofeo Tim, quella più attesa, va al Milan dopo i calci di rigore: battuta la Juventus per 7-6. I 45' regolamentari si erano chiusi sullo 0-0, con poche emozioni. La più grande arrivava alla mezz'ora, quando Robinho si faceva parare un rigore da Storari dopo un fallo marchiano di Lichtsteiner su Boateng. Llorente fuori al 36' dopo uno scontro di gioco con Antonini. Dal dischetto decisiva la parata di Abbiati su Padoin.

SASSUOLO-JUVENTUS 3-4 d.c.r. Finisce a reti bianche anche la seconda sfida del Trofeo Tim fra Sassuolo e Juve: la squadra di Conte, poi, si impone ai rigori per 4-3. I bianconeri pagano i pesanti carichi di lavoro e rischiano più volte di andar sotto con la formazione neopromossa: al 9' Kurtic colpisce un gran palo grazie alla deviazione di Storari, poi è ancora lo sloveno a mettere sul fondo da pochi passi. Occasione anche per Alexe. Dal dischetto decide Rubinho con tre parate.