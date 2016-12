Trofeo Tim: il riassunto della serata

SASSUOLO-MILAN 2-1 - CRONACA E TABELLINO

46' - Finisce 2-1 per il Sassuolo dopo 1' di recupero: il Trofeo Tim va agli uomini di Di Francesco

45' - VANTAGGIO DEL SASSUOLO: doppietta di Masucci, che sfrutta l'assist di Gomes e batte Gabriel

40' - La partita si è un po' raffreddata negli ultimi minuti: annullato anche un gol a Zaccardo per posizione di fuorigioco

35' - Avvertimento ai tifosi dagli altoparlanti: no ai cori razzisti o la partita sarà sospesa

34' - Cori razzisti: Constant abbandona il campo nello stupore generale

30' - Gran botta di Petagna dai 25 metri, Pomini si distende e intercetta

24' - Magnanelli salva su Poli, servito bene da Petagna

22' - Zaccardo manca di rapidità sotto porta: solo calcio d'angolo per il Milan

21' - Ancora Masucci crea grattacapi alla difesa del Milan: il tiro però è facile preda di Gabriel

14' - Subito occasione per il Milan, ma Robinho sbaglia clamorosamente con il destro. Ottimo l'assist di Nocerino

13' - PAREGGIO DEL SASSUOLO: voragine nella difesa del Milan, Masucci si infila e batte Gabriel

12' - Colpo di tacco di Bianco che termina di poco sul fondo

4' - MILAN IN VANTAGGIO: clamoroso errore di Rossini, che sbaglia il retropassaggio e favorisce l'1-0 di Petagna

1' - Comincia anche l'ultima sfida della serata fra Sassuolo e Milan

SASSUOLO-MILAN 2-1

Sassuolo (4-3-3): Pomini; Marzorati, Rossini, Bianco (44' Gliozzi), Longhi (10' Laverone); Kurtic (10' Gomes), Magnanelli, Missiroli (10' Laribi); Falcinelli, Pavoletti, Masucci. All.: Di Francesco

Milan (4-3-1-2): Gabriel; Zaccardo, Mexes (28' Strasser), Bonera, Constant (35' Piccinocchi); Poli, Cristante, Nocerino (25' Traoré); Emanuelson; Petagna (44' Oduamadi), Robinho (19' Niang) (37' Kingsley Boateng). All.: Allegri

Arbitro: Gervasoni

Marcatori: 4' Petagna (M), 12', 45' Masucci (S)

Ammoniti: -

Espulsi: Cristante (M) per doppia ammonizione