Fiorentina, fatta per Ilicic. Giocatore atteso in ritiro 

- Lacontinua a collezionare gioielli. I viola hanno chiuso per il centrocampista. Lo sloveno arriva daled è atteso a breve nel ritiro di Moena dove si aggregherà ai nuovi compagni. Ilha dato il via libera al trasferimento dopo 24 ore di riflessione. Una operazione da circasi era già accordato con i toscani rifiutando diverse offerte di mercato. Viola sempre più completa.

Il matrimonio alla fine si è fatto. E nessuno si è opposto. L'ultimo ostacolo, relativo all'accordo economico tra Fiorentina e Palermo, è sparito nelle ultime ore. C'è l'accordo. Ilicic diventa viola per circa nove milioni di euro pagabili in quattro stagioni, oltre ad alcuni bonus. La trattativa andava avanti da tempo. L'interesse di Della Valle per lo sloveno non era un mistero e Zamparini alla fine ha ceduto. Per sposare la Viola Ilicic ha rifiutato ha glissato un bel po' di inviti. A partire da quello sempre fascinoso del Liverpool. Non l'unico, la fila era bella lunga. Il centrocampista, che si trova a Lubiana, starebbe per raggiungere i compagni in ritiro. Domani si sottoporrà alle visite mediche. Poi, la tanto agognata firma, pura formalità.

La Fiorentina incassa, porta a casa e ha tutto della "grande". Qualità, quantità, ambizione. La rinascita viola passerà nelle prossime ore anche per la conferma di David Pizarro, sulla cui agenda sarebbe in programma, per oggi, un incontro con la dirigenza. L'avventura proseguirà. Insieme.

Viola incontenibili. La conferma che il mercato non è ancora finito arriva direttamente dal patron Della Valle, che ha scaldato i tifosi nel ritiro di Moena con una dichiarazione che è adrenalina pura: "Rafforzeremo il centrocampo e renderemo questa squadra ancora più forte". Il numero 1 dei toscani ha "confessato" la volontà di potenziare ulteriormente l'organico nel corso di una partita a biliardino. Gli avversari: Vincenzo Montella e Manuel Pasqual. Della Valle ha poi anche rassicurato i tifosi sul futuro di Ljajic. "Ci siamo parlati. Non ci sarà un altro caso Montolivo".

Mercato in entrata senza sosta, ma adesso bisogna anche sfoltire. Il nome segnato in grassetto sulla lista "partenti" è quello di Vargas. Il peruviano, ancora legato da un anno di contratto, ha lasciato il Paese natio per fare ritorno in Toscana e fare chiarezza sul suo futuro che, quasi certamente, sarà lontano da Firenze. Sul calciatore si sarebbe fiondato l'Universitario, il club che lo ha lanciato. Si può fare, ma solo se Vargas riuscirà a liberarsi e a partire a parametro zero.