Inter, Moratti: "Mazzarri mi ha fatto un'ottima impressione, aspetto Kovacic"

foto LaPresse 16:18 - Lodi all'allenatore, attesa per Kovacic e un esterno nel mirino. Massimo Moratti, da Pinzolo, fa il punto sulla nuova Inter: "Mazzarri mi ha fatto un'ottima impressione, vive di calcio ed è un grandissimo lavoratore. Kovacic? Mi è dispiaciuto molto non averlo visto all'opera. Spero guarisca presto, anche perché dovrebbe giocare in una posizione nuova (mezz'ala con licenza di inserimento, ndr)". Sul mercato: "Serve un esterno destro al posto di Zanetti".

Il presidente nerazzurro non parla dell'ormai sempre più probabile cessione di una quota della società, mentre frena sul mercato in uscita. "Una cessione eccellente? Non è detto. Vediamo prima le cose in entrata". Archiviato Stramaccioni ("Non posso che avere grandissima stima per lui"), la prossima stagione deve essere quella della riscossa: "L'entusiasmo dei tifosi è anche il mio e credo che sia dovuto alla voglia che sa trasmettere questa squadra, che poi è la voglia che deriva dall'allenatore, che mi ha fatto un'ottima impressione".