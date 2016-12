Ibarbo, sesso con una ragazza e lei finisce all'ospedale: ma è tutta una bufala

foto LaPresse 12:14 - Tutto nasce da un sito che la spara grossa: Ibarbo trascorre una notte di sesso con una 23enne di Olbia, Valeria D., che in seguito al rapporto viene ricoverata all'ospedale San Giovanni Di Dio (Cagliari) a causa delle "dimensioni" del colombiano. Addirittura emergono dei bollettini medici, ma la notizia è clamorosamente falsa ed è smentita poco dopo dal club di Cellino. In poche ore, però, nel web si scatena il finimondo. - Tutto nasce da un sito che la spara grossa:trascorre una notte di sesso con una 23enne di, Valeria D., che in seguito al rapporto viene ricoverata all'ospedale San Giovanni Di Dio (Cagliari) a causa delle "dimensioni" del colombiano. Addirittura emergono dei bollettini medici, ma la notizia è clamorosamente falsa ed è smentita poco dopo dal club di. In poche ore, però, nel web si scatena il finimondo.

Dopo aver fatto il giro della rete, la notizia viene seccamente smentita dal Cagliari con un comunicato ufficiale: "Precisiamo che qualunque notizia in riferimento a quanto apparso su un sito internet di notizie goliardiche come tale va preso e considerato. Ogni altra distorsione della realtà verrà severamente segnalata e censurata. La notizia è palesemente falsa e infondata. La data in riferimento è del 21 luglio e la squadra è in ritiro dal 14".