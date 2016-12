Barcellona: ufficiale Martino nuovo allenatore. Ma non convince i tifosi

LA FREDDEZZA DEI TIFOSI

Il Barcellona ha scelto, ma stavolta manca l'entusiasmo dei tifosi. Secondo quanto rivela un sondaggio lanciato ieri dal noto quotidiano spagnolo Marca, il 57 % degli aficionados catalani non ritengono azzeccata la scelta di Gerardo Martino come nuovo allenatore blaugrana. Solo il 43 % degli intervistati ha dato il suo assenso all'arrivo del 'Tata', non certo un attestato di stima nei confronti del tecnico. La realtà è che Martino, in Spagna, lo conoscono in pochi, e ancora meno nel resto d'Europa. Eppure il suo Newell's Old Boys quest'anno ha giocato un calcio spettacolare e redditizio, e anche il suo Paraguay, ai Mondiali del 2010, era stata una delle poche squadre a sfiorare il clamoroso colpaccio contro la Spagna. Saranno gioco e risultati a giudicare Martino: per i tifosi c'è tutto il tempo di cambiare opinione.

Intanto secondo Mundo Deportivo, il tecnico, che terrà a breve una conferenza stampa nello stadio del Newell's, sarà presentato nella giornata di giovedì a Barcellona.