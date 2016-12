Stasera il Trofeo Tim: si parte con Juve-Milan, chi perde affronta subito il Sassuolo

foto LaPresse Correlati Milan, ecco tutti i nuovi numeri di maglia

Dramma Acerbi, operato d'urgenza 14:16 - Manca un mese all'inizio del campionato, ma da stasera si comincia a fare sul serio. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia si gioca il Trofeo Tim, trasmesso in esclusiva su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it. Si comincia alle 20.45 con Juve-Milan: sfida di 45', con la perdente che affronterà subito il Sassuolo. E' la notte di Tevez, che incrocia il Milan per la prima volta da quando la Juve è riuscito a strapparlo ai rossoneri. - Manca un mese all'inizio del campionato, ma da stasera si comincia a fare sul serio. Al Mapei Stadium disi gioca il, trasmesso in esclusiva sue in streaming su. Si comincia alle 20.45 con Juve-Milan: sfida di 45', con la perdente che affronterà subito il. E' la notte di, che incrocia ilper la prima volta da quando la Juve è riuscito a strapparlo ai rossoneri.

Allegri, tra i giocatori impegnati in estate in Nazionale e quelli acciaccati, deve fare a meno di Abate, De Sciglio, Montolivo, Balotelli, El Shaarawy, Muntari, Pazzini, Saponara e Vergara. Il trofeo Tim, dunque, sarà l'occasione per vedere all'opera il nuovo acquisto Poli, i giovani Petagna e Cristante, il recuperato De Jong ma anche Boateng, Robinho e Niang.



Conte ha convocato 23 giocatori, ma tra questi mancano i reduci da Confederations e Mondiale Under 20: Buffon, Caceres, Bonucci, Barzagli, Chiellini, Pirlo, Marchisio, Giovinco e Pogba. Largo quindi a Storari in porta, Ogbonna in difesa e, soprattutto, la coppia Tevez-Llorente in attacco, che si alternerà con Vucinic e Matri.