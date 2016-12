Zarate-Lotito, continua duello. Tweet dell'argentino: "Loti non ha mai vinto una causa"... e annuncia di rivolgersi alla Fifa  

- Buongiorno infuocato in casaA scaldare il clima un tweet di, destinatario: ''Quante cazz...che dicono, Loti...non ha mai vinto una causa nè lo farà. Io ho desistito dall'arbitrato per fargli una gran causa mediante la Fifa''.ha così commentato la decisione del Collegio Arbitrale che ieri lo ha obbligato a restare a Roma fino a scadenza di contratto. Il calciatore, intanto, ha firmato col

La notte, più che consiglio, ha portato polemica. Mauro Zarate è tornato alla carica contro Claudio Lotito. Il vaso di Pandora si è aperto ieri a margine della decisione del Collegio Arbitrale, che ha rigettato il ricorso proposto dall’attaccante argentino nella causa per mobbing intentata contro la Lazio, obbligandolo al pagamento di 10 mila euro per le spese legali e, soprattutto, al rispetto del contratto sottoscritto con i biancocelesti.

La risposta di Zarate, per ora, non è affidata alle carte bollate ma ad un tweet di fuoco: “ 'Quante cazz...che dicono, Loti... non ha mai vinto una causa nè lo farà. Io ho desistito dall'arbitrato per fargli una gran causa mediante Fifa”. La battaglia legale, dunque, sarebbe solo agli albori. A rinfrancare il sudamericano la circostanza che il Collegio non è entrato nel merito della questione in quanto lo stesso Zarate aveva comunicato agli arbitri “di non aver più interesse alla corrispondente pronuncia”. Di qui l’esito, per certi versi scontato, della decisione.

Lo stesso Collegio aveva ieri chiarito che “la domanda deve essere respinta non già perché manca l’interesse ad agire ma perché manca il diritto fatto valere dal signor Zarate”. Come dire, quasi 0-0 e palla di nuovo al centro.

In attesa di capire se e in che tempi Zarate porterà il club capitolino davanti alla Fifa, si apre anche un altro fronte di battaglia. Da campo. Zarate, nelle more del contenzioso, ha infatti già firmato per il Velez (biennale), con il quale sta sostenendo regolarmente le sedute di allenamento. La Lazio cercherà di ottenere almeno un indennizzo. Intanto, il braccio di ferro tra la società di Lotito ed il calciatore ha determinato una levata di scudi, a favore di Zarate, da parte dei tifosi del Velez: “”Maruro è del Velez e dal Velez non se ne andrà”.