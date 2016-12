Perù, il 18enne Clavijo muore in campo stroncato da un malore. Polemiche per mancata presenza defibrillatore

- Dramma in diretta tv inIl 18enne Y, giovane promessa dello, è morto per arresto cardiocircolatorio durante il match contro le riserve del. La tragedia a pochi minuti dal termine della partita. Il ragazzo si è improvvisamente accasciato al suolo ed è morto prima di giungere in ospedale. Polemiche per la presunta, mancata presenza del defibrillatore a bordo dell'ambulanza che lo ha soccorso.

Gli ultimi minuti di vita del ragazzo sono stati seguiti live da numerosi appassionati sintonizzati sugli schermi di GolTv, che stava trasmettendo in diretta l’incontro. Subito dopo il malore che ha colpito il giovane calciatore, il tecnico dello Sporting Cristal è svenuto a bordo campo. Nel frattempo i medici hanno tentato disperatamente, e invano, di salvare la vita al 18enne.

Fallite le operazioni di soccorso, sono partite le polemiche. Con un comunicato stampa apparso sul proprio sito ufficiale, lo Sporting Cristal ha espresso “sgomento ed incredulità per una tragedia che ha stroncato la vita di una giovane promessa”. Il club ha anche chiarito che il giovane era stato sottoposto con successo agli esami medici prescritti.

Il focolaio, intanto, si espande anche perché, a quanto si apprende, l’equipe medica in servizio allo stadio era sprovvista di defibrillatore, come invece imposto dal regolamento. La tragedia peruviana, che chiude una giornata nera per il calcio sudamericano dopo la follia ultras in Argentina con spari tra "barras bravas", riporta alla mente il dramma vissuto lo scorso aprile in Italia quando perse la vita a Pescara l’indimenticato Piermario Morosini.