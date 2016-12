Milan, Allegri: "Juve ancora favorita ma noi siamo più avanti rispetto all'anno scorso"

foto LaPresse Correlati Maglie: Nocerino si prende la 23 di Ambrosini, l'8 a Saponara

17:28 - "La Juve è ancora la netta favorita". Allegri dà la sua sentenza alla vigilia del Trofeo Tim: "Il campionato sarà ancora più difficile perché ci sono altre sei squadre in lotta per i posti in Champions ed Europa League. In questo momento è difficile dire quanto è lontana la Juve, il Milan è già più avanti rispetto all'anno scorso, quando abbiamo cambiato praticamente tutti i giocatori". Poi gli auguri di pronta guarigione ad Acerbi e Vilanova.

Il Milan non ha ancora piazzato il colpo di mercato a effetto, a differenza della Juve con Tevez (vecchio pallino rossonero), ma Allegri non sembra preoccupato. "Noi l'abbiamo messo a segno a gennaio con Balotelli. E' meglio che sia arrivato Balotelli, nella vita vanno colti i momenti, non c'è nessun rimpianto Sono due giocatori importanti a livello mondiale, Tevez ha 29 anni, Balotelli ne ha 23: c'è questa grossa differenza. Mario in 4 mesi al Milan ha segnato molti gol, e creato molti pericoli sulle palle da fermo. Ha solo 23 anni, qui è protagonista e con le sue qualità fisiche e tecniche può solo migliorare. Sono arrivati tre ragazzi giovani, conferma la linea della società - ha proseguito - Saponara, Poli che è nel giro della Nazionale e Vergara, che arriverà il 24 insieme agli altri Nazionali. Siamo in 25, qualche giocatore è in attesa di sistemazione. La società non vuole una rosa di 30 elementi, se qualcuno partirà verrà sostituito degnamente, altrimenti proseguiremo così". Su Honda, obiettivo rossonero: "E' un buon giocatore ma è ancora del CSKA, non mi piace parlare di calciatori di altre squadre. E' dotato di buona tecnica, può fare il trequartista ma anche giocare sull'esterno". Allegri manda poi un messaggio a El Shaarawy. "E' un ragazzo giovane, questo periodo lo avrà fatto riflettere e gli avrà dato stimoli nuovi. Avrà capito che in una grande squadra, nel calcio di oggi, non basta un ottimo girone di andata. La società ha parlato con il ragazzo, che è sempre stato un punto fermo per il Milan e per me".



Infine Allegri replica alle polemiche della Fiorentina ("Non ci hanno fatto giocare la Champions anche se l'avremmo meritata, ci hanno fatto uno scherzetto", ha detto Pizarro): "Diciamo che è gossip estivo...".