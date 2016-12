Ranieri, il Monaco non decolla. Due sconfitte in amichevole, tecnico rischia 

Il campanello d’allarme è suonato e sta diventando assordante. E se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, in casa Monaco cercano di ritrovare la luce prima che faccia notte. Subito. Non sono piaciute le disavventure nelle amichevoli pre-campionato. Prima il Fortuna Dusseldorf, squadra di Bundesliga 2, poi l’Augsburg, Bundesliga, hanno conquistato gli onori della cronaca per aver battuto e messo in castigo la squadra di Ranieri. Due sconfitte su due. E l’en plein non può causare i salti di gioia in un club che ha terrorizzato il mercato con i suoi acquisti faraonici, contendendo al Psg la palma di “spendaccione per eccellenza”.

A cavallo delle due amichevoli, lo stesso Ranieri ha chiesto alla società un ultimo sforzo per coprire un paio di pecche. Il vero problema del Monaco, che vanta una rosa da paura, sembra arrivare dalla porta. Danijel Subasic, il croato protagonista del ritorno dei francesi in Ligue 1, non dà certezze. E non è in linea con una squadra che fa del top player il suo urlo di battaglia. L’ultima papera dell’estremo difensore, che ha portato alla sconfitta contro l’Augsburg, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il Monaco potrebbe ora cautelarsi con l’arrivo di Pegolo. L’italiano partirà come riserva. Ma viste le ultime prestazioni di Subasic potrebbe presto sovvertire le gerarchie