Thohir-Moratti, Leonardo è l'uomo giusto per il rilancio. E Dragovic manda messaggi d'amore 

Settimana cruciale per il destino dell’Inter. Dopo due mesi frenetici di trattative tra i legali di Moratti e quelli del tycoon Thohir, potrebbero finalmente scorrere i titoli di coda. Quelli che dovrebbero salutare il lieto fine della vicenda, sancendo il passaggio del 75% delle azioni del club nerazzurro al ricchissimo industriale asiatico. Resta da capire se in una unica soluzione o con un iter meno rapido e scaglionato, ma senza rimandare alle calende greche: sei mesi, non un giorno in più.

Se ne parla da tempo. Così come spunta un’ora sì e l’altra pure la notizia del possibile faccia a faccia tra i due. Che, in questa settimana – come confermato dal patron interista – non arriverà. Potrebbero, però, incontrarsi le rispettive pattuglie di legali per stringere il cerchio e preparare la strada per la tanto attesa firma. Ad avvicinare le posizioni di Thohir e Moratti potrebbe essere la convergenza sull’elemento al quale affidare il futuro dei nerazzurri. Leonardo è un nome, una figura che mette tutti d’accordo. Il brasiliano potrebbe incontrare, anche in giornata, il magnate indonesiano. A lui potrebbe essere affidato il ruolo di amministratore delegato o direttore sportivo. Uno spot chiave, insomma, per rilanciare il club con un personaggio di primo livello. L’indiscrezione relativa ad un possibile incontro Thohir- Leonardo è stata riportata anche da “Le Parisien”. Indizi importanti, in serata potrebbe arrivare la controprova.

Leonardo, in uscita dal Psg dopo aver piazzato il colpo Cavani, è stato squalificato per 14 mesi dalla Federazione francese dopo aver spintonato un direttore di gara. La stessa Federcalcio transalpina ha chiesto alla Fifa di estendere il provvedimento a livello internazionale. Parva materia, punizione di gomma che non sarebbe una spada di Damocle per l’Inter e per lo stesso Leonardo. Che potrebbe tranquillamente svolgere le sue azioni da dirigente. Gli sarebbe negato solo l’accesso alla panchina e agli spogliatoi.

Il futuro dell’Inter è, dunque, concentrato in questa settimana. Thohir e Moratti non si vedranno, almeno pare, ma è attesa l’accelerazione finale sulla trattativa. Studi legali all’opera per preparare il terreno al ritorno del tycoon in Europa. Per la firma. Per aprire un nuovo ciclo, un’alleanza che possa rilanciare l’Inter attraverso investimenti, programmazione ed un nome condiviso: Leonardo.

Nel frattempo i nerazzurri continuano a dragare il mercato. Che prosegue sulla strada delle trattative serrate e non può restare “vittima” della vicenda societaria. Una dichiarazione d’amore ai nerazzurri arriva da Alexandar Dragovic. Il centrale austriaco, da tempo obiettivo sensibile per la difesa, ha dribblato senza pensarci su due volte l’offerta faraonica della Dinamo Kiev: “La mia carriera conta più del denaro”. Dragovic sarebbe disposto a guadagnare la metà pur di giocare per la squadra di Mazzarri. Ma il tempo stringe. L’Inter, al contrario, vorrebbe prendere qualche giorno in più anche per decidere sul futuro di Ranocchia. In stand by anche la pista che porta a Isla. I nerazzurri attendono ancora di capire le mosse di Juventus e Udinese. In alternativa ci sono sempre Van der Wiel e Janmaat. Per il centrocampo piace sempre Naingolan. Sul mediano c’è anche la Roma che, però, dopo lo 0-3 a tavolino della scorsa stagione, non è destinazione gradita al patron del Cagliari Cellino.