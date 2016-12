Argentina: due tifosi del Boca uccisi prima della gara contro il San Lorenzo

foto LaPresse

12:18

- Ancora violenza nel calcio argentino. Due le vittime in una faida sfociata in sparatoria fra ultrà rivali argentini del, le 'barras bravas'. Il fatto è avvenuto nei pressi dello stadio del San Lorenzo, dove si sarebbe dovuta disputare una partita fra la squadra di casa e lo stesso Boca, valida per la Copa de Invierno. Uno degli uccisi è stato colpito al torace ed è morto sul colpo, l'altro è deceduto durante il trasporto in ospedale.