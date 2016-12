La Roma impatta, 1-1 col Bursaspor

foto LaPresse 23:39 - La Roma chiude il ritiro di Brunico con un discreto pareggio contro i turchi del Bursaspor. Gambe ancora imballate ma buone indicazioni per Rudi Garcia, apparso piuttosto attivo in panchina nel guidare i movimenti del trio Totti-Osvaldo-Lamela. Al vantaggio di Sestak al 52' risponde proprio l'italo-argentino (contestato in avvio di gara) su calcio di rigore otto minuti più tardi. E' una Roma che mostra una buona padronanza per tutti i 90 minuti. - Lachiude il ritiro di Brunico con un discreto pareggio contro i turchi del. Gambe ancora imballate ma buone indicazioni per Rudi Garcia, apparso piuttosto attivo in panchina nel guidare i movimenti del trio. Al vantaggio dial 52' risponde proprio l'italo-argentino (contestato in avvio di gara) su calcio di rigore otto minuti più tardi. E' una Roma che mostra una buona padronanza per tutti i 90 minuti.

Garcia schiera a sorpresa il nuovo arrivato Jedvaj a centrocampo, con Castan e Burdisso coppia centrale di difesa: neanche un minuto per l'attesissimo Kevin Strootman, giunto da poco in ritiro. Poche emozioni nella prima frazione, solo una punizione di Lamela che fa la barba al palo e intimorisce Frey. Nella ripresa la gara si sblocca al 52': cross di Unal dalla destra, Sestak salta di testa e insacca alle spalle di Skorupski. i giallorossi pareggiano al 60' con Osvaldo, abile a trasformare un netto rigore guadagnato da Pjanic e lasciatogli da Totti con un bel gesto che viene ricambiato con un twitt: "Anche se questo gol non conta, per me vale tanto x il tuo gesto ! Grazie amico mio ! Grazie IMMENSO CAPITANO!" . Poi solo una girandola interminabile di cambi e nessuna occasione significativa.

Prossimo appuntamento per i giallorossi il primo agosto, a Kansas City contro una selezione All Star della Major League Soccer: sarà la prima gara della tournee americana.

A fine gara poi, le parole del tecnico giallorosso che ha tolto Osvaldo dal mercato: "E' un grande attaccante, anzi grandissimo, non ce ne sono molti come lui. Ha carattere e talento, e io preferiscono i giocatori che hanno entrambi". Garcia, però, non ha nascosto i difetti di Osvaldo, finito nel mirino della contestazione per i suoi continui botta e risposta con una parte della tifoseria romanista. "Lui è un grande attaccante solo che a volte il suo carattere gli gioca qualche brutto scherzo perché ci sono cose che lui non deve mai fare - ha ammesso il tecnico della Roma - Effettivamente per me ha sbagliato, non deve rispondere, anche se è dura quando si ricevono insulti. Ma la Roma sarà più forte se Osvaldo resterà con noi in questa stagione".