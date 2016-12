Juve, nervi tesi per Vucinic: un tifoso lo insulta, lui lo affronta

foto LaPresse 19:29 - Nervi tesi in casa Juve, con Vucinic che ha interrotto l'allenamento dopo aver ricevuto alcuni insulti da un tifoso. A Chatillon, dove i bianconeri sono in ritiro, l'attaccante si è diretto alla cancellata per un faccia a faccia con chi lo contestava. "Dillo ancora testa di c.", le parole urlate dal montenegrino mentre si avvicinava alle tribune. Il tutto è durato pochi secondi, poi Carrera e il team manager Fabris hanno riportato la calma. - Nervi tesi in casa Juve, conche ha interrotto l'allenamento dopo aver ricevuto alcunida un tifoso. A, dove i bianconeri sono in ritiro, l'attaccante si è diretto alla cancellata per un faccia a faccia con chi lo contestava. "Dillo ancora testa di c.", le parole urlate dal montenegrino mentre si avvicinava alle tribune. Il tutto è durato pochi secondi, poie il team managerhanno riportato la calma.

Dopo aver ricevuto l'insulto, Vucinic ha interrotto l'allenamento e si è diretto verso la cancellata urlando: "Dillo ancora, testa di c.". Poi, una volta faccia a faccia col tifoso, si è rivolto così: "Devi avere il coraggio di ripetere quello che hai detto". A quel punto sono intervenuti Massimo Carrera e il team manager Fabris, che hanno riportato la calma in pochi secondi.



Una volta tornato ad allenarsi, gli altri sostenitori si sono immediatamente schierati dalla parte di Vucinic: sono partiti cori e applausi a favore del montenegrino, che a fine allenamento è tornato alla cancellata, ha firmato autografi e regalato la maglia ai tifosi.



All'attaccante, evidentemente, non devono fare bene le numerose voci di mercato che lo riguardano. Gli arrivi di Llorente e Tevez non garantiscono più il posto da titolare al giocatore, che a questo punto potrebbe anche decidere di cambiare aria.