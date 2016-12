foto LaPresse

10:21

- Situazione difficile pernel ritiro dela Dimaro. L'esterno colombiano è stato preso di mira dal tifosi durante l'allenamento: "Non ti vogliamo, vattene alla Juve", gli hanno urlato. Lo contestano a causa delle voci che lo vogliono in partenza verso il club bianconero: ancora di più ora che alla festa di sabato sera si è nascosto e non ha saltato, come invece hanno fatto i compagni, al coro: "Chi non salta juventino è".