Napoli, Pandev: "Dobbiamo vincere qualcosa di importante"

foto LaPresse 15:35 - Reduce da una stagione altalenante, Pandev non vede l'ora di cominciare: "Ho avuto un problema alla caviglia, ma ho giocato con le punture perché Mazzarri non molla niente - spiega -. Però se non stai bene non puoi giocare". L'obiettivo è vincere qualcosa di importante: "Questo gruppo è cresciuto tanto e deve portare dei trofei in città. Questi anni abbiamo vinto poco, una Coppa Italia è poca roba". Su Benitez: "Seguiamolo, lui è un vincente". - Reduce da una stagione altalenante,non vede l'ora di cominciare: "Ho avuto un problema alla caviglia, ma ho giocato con le punture perché Mazzarri non molla niente - spiega -. Però se non stai bene non puoi giocare". L'obiettivo èqualcosa di importante: "Questo gruppo è cresciuto tanto e deve portare dei trofei in città. Questi anni abbiamo vinto poco, una Coppa Italia è poca roba". Su: "Seguiamolo, lui è un vincente".

Da Cavani a Mazzarri, Pandev ricorda con piacere quello che ormai è il passato del Napoli ma, intanto, ha già la testa proiettata al futuro: "Devo ringraziare Mazzarri, lui mi ha voluto qui e mi dispiace sia andato via ma Benitez è un vincente. Abbiamo cambiato anche il modo di allenarci con più squadre, Mazzarri era completamente diverso. Cavani? Abbiamo avuto un grande centravanti che ha fatto tanti gol, dobbiamo solo ringraziarlo ma ora tocca a noi, dare ancora di più per non far sentire la sua mancanza".



Dopo il secondo posto dell'anno scorso, il Napoli non vuole più porsi limiti: "Vediamo l'entusiasmo della gente. Ora tocca a noi accontentarli, vincere qualcosa di importante senza nasconderci. Un club come il Napoli punta al massimo. Dovremo vincere quelle partite con le piccole, non pensare solo agli scontri diretti. Quest'anno con Bologna e Sampdoria abbiamo perso lo scudetto secondo me, quindi si deve vincere anche quando non si gioca bene. La Juventus è sempre avanti? Sì, poi hanno preso due grandi campioni avanti e sarà la squadra da battere. Vedremo più avanti".