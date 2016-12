Inter-Thohir, martedì o mercoledì incontro a Londra tra consulenti legali e finanziari

foto LaPresse Correlati Moratti rivela: "Fra tre anni torna Mou" 12:47 - Massimo Moratti ha smentito: non ci sarà nessun incontro martedì con Erick Thohir. Vero, martedì o mercoledì a Londra non saranno presenti i due attori principali dell'operazione che porterà alla cessione del 75% delle quote dell'Inter nelle mani del magnate indonesiano. Ma il tavolo per definire i dettagli dell'accordo si farà: da una parte i consulenti legali e finanziari nerazzurri, dall'altra quelli di Thohir, compreso un consulente sportivo. ha smentito: non ci sarà nessun incontro martedì conVero, martedì o mercoledì a Londra non saranno presenti i due attori principali dell'operazione che porterà alla cessione del 75% delle quote dell'Inter nelle mani del magnate indonesiano. Ma il tavolo per definire i dettagli dell'accordo si farà: da una parte i consulenti legali e finanziari nerazzurri, dall'altra quelli di Thohir, compreso un consulente sportivo.

Il countdown è iniziato per la nascita dell'Inter indonesiana. Nonostante le smentite degli ultimi giorni siamo in dirittura d'arrivo per il prepotente ingresso nel club nerazzurro di Thohir, che arriverà a prendersi il 75% del club per una cifra intorno ai 300 milioni di euro. Con Moratti che conserverebbe comunque un ruolo fondamentale in società. Tra martedì e mercoledì è previsto dunque il vertice decisivo tra le parti per definire l'intesa: innanzitutto tempi e modi dell'ingresso di Thohir in società, poi - come scrive la Gazzetta dello Sport - la clausola che garantirebbe a Moratti la prelazione delle quote di maggioranza nel caso un giorno Thohir si tirasse indietro e i soldi che l'indonesiano metterà subito sul piatto per ripianare i debiti. Moratti è a Forte dei Marmi: si parla di riunione familiare. Per prepararsi alla svolta.