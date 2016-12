Sassuolo: Acerbi operato per un tumore al testicolo 

foto LaPresse Correlati Torna la malattia: Vilanova lascia il Barcellona 11:11 - Fulmine a ciel sereno in casa Sassuolo: Francesco Acerbi è stato operato d'urgenza lo scorso 17 luglio per asportare un tumore al testicolo. "L'intervento - fa sapere il club neopromosso in A - è perfettamente riuscito. Il giocatore è stato dimesso il giorno successivo e sta osservando un periodo di convalescenza post-chirurgico". All'ex milanista era stata riscontrata "la presenza di una neo-formazione" a livello dell'apparato uro-genitale. - Fulmine a ciel sereno in casaè stato operato d'urgenza lo scorso 17 luglio per asportare. "L'intervento - fa sapere il club neopromosso in A - è perfettamente riuscito. Il giocatore è stato dimesso il giorno successivo e sta osservando un periodo di convalescenza post-chirurgico". All'ex milanista era stata riscontrata "la presenza di una neo-formazione" a livello dell'apparato uro-genitale.

Il giocatore è stato operato dall'equipe del dottor Guazzoni a seguito di una ecografia particolareggiata che aveva evidenziato il problema. Bravi i medici ad individuarlo, coraggioso Acerbi a rendere publico il suo dramma. Il giocatore, in questi giorni, è stato seguito dal procuratore Andrea Cattoli e adesso è entrato in quella fase di convalescenza che man mano gli consentirà un ritorno alla normalità e all'attività agonistica. La situazione, come avviene in questi casi, sarà monitorata costantemente. Francesco, il mondo del calcio ti aspetta a braccia aperte e fa il tifo per te!