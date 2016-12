Milan, 5-1 nel test contro la Pergolettese di Tacchinardi 

Allegri si schiera con il 4-3-1-2 e sceglie questo undici iniziale: Gabriel, Zaccardo, Bonera, Zapata, Antonini, Traore, De Jong, Nocerino, Emanuelson, Niang, Robinho. Spinto da oltre tremila tifosi, il Milan parte subito all’arrembaggio, guidato da un redivivo De Jong ed un Robinho galvanizzato dal rinnovo contrattuale. Servono, però, 22 minuti per scardinare il muro avversario. Scocca il 22'. Niang affonda e mette al centro dove irrompe Traorè che fa 1-0. Il raddoppio arriva 10 minuti più tardi ed è propiziato da un erroraccio della difesa ospite. Emanuelson si avventa su un fraseggio corto tra portiere e difensore ed è premiato dal rimpallo. Il Milan carica e 120 secondi più tardi è tempo dil tris. Lofirma Robinho con un supergol. Stop e destro a giro dai venti metri. II brasiliano ci riprova poco dopo, ma stavolta non è fortunato. La prima frazione si chiude sul 3-0 per i rossoneri. Ordinaria amministrazione. Problemi zero.

Esperimenti nella ripresa. Valzer di cambi e passaggio al 4-3-3. Così il Milan di Allegri nel secondo tempo: Gabriel, Strasser, Zapata, Mexes, Constant, Traorè, Cristante, Nocerino, Robinho, Petagna, Emanuellson. Comincia a diluviare e i primi dieci minuti ne risentono. Le emozioni scarseggiano. Un sussulto arriva al 17’ quando il neo entrato Boateng insacca su una respinta corta del portiere della Pergolettese dopo una azione personale di Petagna. La gara scivola via così, in tutti i sensi, anche perché a comandare è il temporale che si abbatte su Milanello. Petagna ha, però, un appuntamento in agenda. Deve segnare e trova occasione per timbrare il cartellino alla mezzora quando prima sbaglia un rigore e poi lo converte sulla ribattuta dell’estremo difensore avversario. Il temporale se ne va. Pure la Pergolettese che, però, chiude in gloria con il meritato gol della bandiera. Lo segna Zanola. Finisce 5-1