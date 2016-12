Napoli-Feralpi Salò 5-1: doppietta di Calaiò, a segno anche Dzemaili

foto LaPresse 21:23 - Primo test stagionale per il nuovo Napoli di Benitez, che a Dimaro supera 5-1 in amichevole il Feralpi Salò (Prima Divisione). Calaiò sblocca il match con un colpo di testa su azione d'angolo (18'), Bariti raddoppia poco dopo (21'). Ancora Calaiò, al 37', realizza la doppietta personale prima del poker firmato Dzemaili (40'). Nella ripresa c'è gloria anche per i lombardi, a segno con Pinardi su rigore (47'). Novothny chiude i conti prima del gong. - Primo test stagionale per il nuovodi, che asupera 5-1 in amichevole il(Prima Divisione).sblocca il match con un colpo di testa su azione d'angolo (18'),raddoppia poco dopo (21'). Ancora Calaiò, al 37', realizza la doppietta personale prima del poker firmato(40'). Nella ripresa c'è gloria anche per i lombardi, a segno consu rigore (47').chiude i conti prima del gong.

In attesa di chiudere i colpi di mercato Reina per la porta e Damiao per l'attacco, a brillare è Emanuele Calaiò. La punta arrivata a gennaio dal Siena ha realizzato una doppietta: al 17' di testa su angolo e al 36' da due passi a porta vuota. Al 19' il 2-0 è firmato da Bariti, giovane prelevato un paio di stagioni fa dalla Triestina, mentre prima dell'intervallo il Napoli ha fatto 4-0 al 39' con Dzemaili.



Nella ripresa Benitez ha rivoluzionato la formazione lanciando Inler, Hamsik, l'ex Real Madrid Callejon, Novothny e tra i pali Colombo al posto di Rafael, partito dall'inizio nonostante i pochi giorni d'allenamento. A segnare è stato subito il Feralpi Salò con Pinardi (rigore al 47'). Nel finale, all'86', il Napoli ha fatto 5-1 con Novothny, bravo a realizzare sulla respinta del portiere dopo la conclusione di Hamsik.