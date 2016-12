Real Madrid, Ancelotti: "Il rinnovo di Cristiano Ronaldo non è un problema". Carezze a Kakà 

- Sereno in volto, già discreto padrone della lingua spagnola,concede la sua prima intervista pre-season da allenatore del. E fa il pompiere sulle questioni più calde. A partire dal rinnovo del contratto a: “Non è un problema”, per proseguire con la posizione di(“È ambizioso”), - che il tecnico italiano vuole rilanciare - e con il mercato, argomento sul quale l’allenatore non si sbilancia.

Nelle interviste, però, come nella vita di tutti i giorni ci sono le priorità. Ancelotti neanche si siede e ha un augurio da fare. Il destinatario è Tito Vilanova, l’ex allenatore del Barça che ha dovuto rassegnare le dimissioni per combattere il suo male. “Voglio inviare un messaggio di sostegno e di incoraggiamento per il mio collega Tito Vilanova. Sono rattristato ma so che lui è un combattente e continuerà a combattere. Voglio dire che tutto il personale, il club e io personalmente siamo con lui”. Un invito a non mollare.

Poi si comincia a parlare di calcio, in un'atmosfera lontana anni luce dalle infuocate conferenze stampa di Mourinho. Prima domanda scomoda, su CR7 e i presunti mal di pancia. Risposta semplice, efficace: “ Non è il mio lavoro, ma non credo proprio ci siano problemi”. Poi le carezze: “ Tutti sanno che Ronaldo è un fenomeno, un grande goleador. È straordinario che un giocatore di questa qualità sia così in forma. Il suo atteggiamento è un esempio per tutti i giovani”.

Per un extraterrestre già affermato come CR7, ce n’è un altro da recuperare. Ancelotti vuole ritrovare il miglior Kakà: “Ha iniziato bene, è un ragazzo molto ambizioso e ci tiene a fare meglio della passata stagione”.

Si torna al mercato. Alle possibili partenze, Higuain in testa. “Ci ho parlato – dice Ancelotti – ma è stata una conversazione privata. Quello che ci siamo detti resta tra noi, e comunque sono felice che sia qui”. Arginate le domande sul mercato in uscita, si fa la fila per strappare qualche “bomba” sulle voci in entrata. I nomi si sprecano: su tutti Bale e Ibrahimovic, ma Ancelotti è molto diplomatico. Oltre che signorile: “Sono giocatori di altre squadre e non voglio parlarne per rispetto degli altri e dei calciatori del Real”. Nomi a parte, il Real ha un gruppo eccezionale. Parola del tecnico italiano che ribadisce la ricetta per un calcio vincente e spumeggiante: l’offensivismo. Sarà un Madrid a trazione anteriore, con la precisazione che “il miglior modulo è quello in cui si attacca in 11 quando si ha il pallone e si difende in 11 quando lo hanno gli altri”.