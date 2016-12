Barcellona, spunta il "Tata" Martino come sostituto di Vilanova

Una corsa a due, dunque. In Argentina, ma anche in più parti della Spagna, scommettono forte su Gerardo Martino, che sarebbe giunto in cima alla lista nomi tracciata sul taccuino del Barça. Il tecnico di Rosario avrebbe superato la concorrenza dei vari Scolari, Valverde, Heynckes, Laudrup e Villas Boas. Per Martino potrebbero aprirsi, dunque, le porte di quell’Europa alla quale è stato recentemente più volte accostato e che ha sempre “dribblato”. Anche per un chiodo fisso che aveva in testa e che non è riuscito a smuovere: la vittoria della Coppa Libertadores con il Newell’s, sfumata quest’anno in semifinale, in un bruciante epilogo ai calci di rigore, contro l’Atletico Mineiro di Ronaldinho. Un tabù rimasto tale e poco digerito iin una stagione bagnata comunque da champagne per la vittoria nel Torneo Final 2013.



L'altro nome caldo è quello di Luis Enrique, che il mese scorso si è legato per due anni al Celta Vigo. I blaugrana, però, sarebbero disposti a a pagare la clausola rescissoria di 3 milioni di euro per liberare l'ex allenatore del Barcellona B ed ex capitano del club catalano, dove ha giocato dal 1996 al 2004.