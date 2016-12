Moratti rivela: "Tra tre anni torna Mourinho" 

Per quanto riguarda il futuro della società, invece, Moratti avrebbe confermato l'iminente accordo per la cessione di una quota della società, non specificata, al magnate indonesiano Erick Thohir: “Sto lavorando al futuro della società cercando partner che consentano all'Inter di fare il salto in avanti. Cullo il sogno di uno stadio tutto per noi, obiettivo che non abbandono”.