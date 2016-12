Roma, l'agente di Destro aggredisce una cameraman

- Il difficile momento di, alle prese con alcune cure mediche per smaltire un'infiammazione al, si arricchisce di un episodio spiacevole: l'agente dell'attaccante della Roma,, ha infattifuori dal centro medico in cui Destro aveva svolto fisioterapia, a. L'ex difensore della Fiorentina ha messo una mano sulla telecamera e ha spintonato l'operatore: sarà querelato.

Tutto è avvenuto venerdì mattina, quando il giocatore - come avviene ormai da due settimane a questa parte - si è recato allo Sportlife, dove ad attenderlo c'era pure il fisioterapista della Roma, Valerio Flammini. Presenti anche giornalisti e fotografi, giudicati un po' troppo invadenti dal procuratore Contratto. Destro, assieme alla fidanzata, riesce a schivarli sia all'ingresso che all'uscita del centro medico, poi si allontana in auto. Contratto non ci sta e torna indietro. copre con una mano la telecamera di una tv bresciana e si scatena sull'operatore: "Siete degli avvoltoi. Sai dove te la metto la telecamera...". Lì parte anche uno spintone, il cameraman cade ed è costretto a una visita in ospedale. Poi deciderà di sporgere querela. Nessuna punizione per Destro, ritenuto non responsabile da parte della Roma.