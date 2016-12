Chievo, Guana prende a pugni Puggioni in allenamento

foto LaPresse 21:20 - Nervi tesissimi al Chievo. A rimetterci è Puggioni, che domenica mattina nell'allenamento nel ritiro di San Zeno di Montagna si è beccato un pugno sul naso da Guana nel mezzo di una rissa scoppiata tra i due. Il portiere è già stato operato per ridurre la frattura del setto nasale e ne avrà per una ventina di giorni; per quanto riguarda il centrocampista, ha preso tre giorni di permesso e ora la società lo ha messo sul mercato. - Nervi tesissimi alA rimetterci èche domenica mattina nell'allenamento nel ritiro disi è beccato un pugno sul naso danel mezzo di una rissa scoppiata tra i due. Il portiere è già stato operato per ridurre la frattura del setto nasale e ne avrà per una ventina di giorni; per quanto riguarda il centrocampista, ha preso tre giorni di permesso e ora la società lo ha messo sul mercato.

L'episodio è venuto alla luce con qualche giorno di ritardo. In un primo momento si è parlato di Puggioni vittima di uno scontro in allenamento. Poi è emersa la reale versione dei fatti. Il Chievo non ha commentato l'accaduto ma è già passato ai fatti con Guana, mettendolo vendita.