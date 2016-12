Benteke si mette all'asta su eBay: poi rinnova fino al 2017

- Non è andata a buon fine l'asta su eBay per l'attaccante dell'. Il belga per diverse settimane ha tenuto in scacco il club dichiarando di non voler rinnovare il contratto, richiamato dagli interessamenti - tra gli altri - di. Da lì l'iniziativa simpatica e il colpo di scena finale: niente asta e rinnovo fino al 2017 con il club di Birmingham. Fine dei sogni per la Lazio e per qualche fan su internet.

Solo per qualche ora dunque. Dopo aver dichiarato apertamente di voler lasciare l', l'attaccante belga ha infatti, accusato di non essere riuscito a trovargli una squadra in tempi rapidi, e si è messo all'asta sul Web. "", scriveva il giocatore nel suo annuncio provocatorio, che scade lunedì. Cinquecento sterline il prezzo base di partenza. Più di un centinaio le offerte arrivate.

"Faccio tutto questo per togliermi dai piedi il mio agente - spiegava Benteke -. I soldi che sarebbero stati a lui destinati li utilizzerò per aiutare le trasferte dei tifosi del Villa, che mi sono sempre stati vicini - spiega il bomber nel suo annuncio -. Ci sarebbe in realtà un prezzo di apertura di riserva di 25 milioni di sterline per cui, visto che comunque si parla di soldi, si suggerisce di iniziare le offerte partendo da quella somma". Spassosa poi l'indicazione dell'attaccante sulla consegna del "pacco": "Sul nostro furgone privato, ma non garantiamo sulle condizioni del prodotto all'arrivo...".



Nulla di tutto ciò sarà necessario dopo il colpo di scena serale: l'annuncio dell'Aston Villa del rinnovo fino al 2017 con l'attaccante belga. L'asta su internet resterà solo una simpatica goliardata.