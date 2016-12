Inter: Moratti dice sì a Thohir per la cessione della maggioranza

foto LaPresse Correlati Inter, addio Isla: si punta Van der Wiel 18:27 - Moratti ha deciso: dopo mesi di contatti e di perplessità, il presidente dell'Inter, come anticipato da Sportmediaset, si è convinto ad accettare la proposta del magnate indonesiano Erick Thohir: 300 milioni di euro per il 75% delle quote del club. La prossima settimana è previsto a Londra un incontro tra Moratti e Thohir per stabilire le modalità dell'ingresso in società del tycoon indonesiano. Ma il presidente nerazzurro smentisce: "Lo dite voi". ha deciso: dopo mesi di contatti e di perplessità, il presidente dell', si è convinto ad accettare la proposta del magnate indonesiano300 milioni di euro per il 75% delle quote del club. La prossima settimana è previsto a Londra un incontro tra Moratti e Thohir per stabilire le modalità dell'ingresso in società del tycoon indonesiano. Ma il presidente nerazzurro smentisce: "Lo dite voi".

Moratti alla fine ha messo da parte i dubbi sul passare di mano il gioiello di famiglia e accetterà l'offerta di Thohir: lo ha fatto per il bene dell'Inter. Il magnate indonesiano non soltanto ripianerà la situazione debitoria e renderà la società economicamente più solida, ma contribuirà anche a diffondere ulteriormente all'estero un brand Inter già comunque molto conosciuto nel mondo asiatico. Internazionalizzerà dunque ancora di più il club nerazzurro. A convincere il presidente dell'Inter è stato probabilmente anche il cambio di atteggiamento di Thohir nel corso di questi mesi: l'indonesiano ha capito infatti che la conoscenza e le capacità di Moratti gli saranno molto utili in questa sua nuova avventura. Il ruolo di Moratti è destinato a restare importante nonostante la cessione delle quote di maggioranza. La prossima settimana si annuncia decisiva per la nascita dell'Inter di Thohir e Moratti: probabilmente a Londra le parti formalizzeranno l'intesa.