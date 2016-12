Fiorentina, Montella: "Scudetto? La società mi ha chiesto di entrare in Europa, la concorrenza sarà ardua"

foto LaPresse 00:46 - In attesa del campionato, il primo obiettivo della Fiorentina è l'Europa League. "Superare il preliminare è basilare per pianificare tutto il nostro lavoro stagionale", spiega Montella dal ritiro di Moena. Nonostante i grossi investimenti del club, non si parla di scudetto: "Ripartiamo col profilo basso, nulla sarà scontato. Cosa ha chiesto la società? Vogliamo entrare in Europa e la concorrenza sarà ardua visti i budget delle altre società". - In attesa del campionato, il primo obiettivo dellaè l'. "Superare il preliminare è basilare per pianificare tutto il nostro lavoro stagionale", spiegadal ritiro di. Nonostante i grossi investimenti del club, non si parla di scudetto: "Ripartiamo col profilo basso, nulla sarà scontato. Cosa ha chiesto la società? Vogliamo entrare in Europa e la concorrenza sarà ardua visti i budget delle altre società".

Dopo aver fissato l'obiettivo stagionale, l'allenatore della Fiorentina si sofferma sui singoli. A partire da Ljajic: "Ha avuto una crescita importante ma deve crescere ancora perché fortunatamente per lui è ancora giovane. Avrebbe bisogno di un anno in più di Fiorentina per trovare la continuità e per terminare il suo percorso. La scelta finale però spetterà a lui".



Partito Viviano, il portiere titolare sarà quasi certamente Neto: "Ha grandissime potenzialità. Dobbiamo capire quanto lui sia convinto, sarà decisivo l'aspetto psicologico. La situazione Pizarro? Da parte sua ho visto apertura totale a continuare con noi. Io credo a quello che mi ha detto David e non a quello che è stato detto da altri su lui".