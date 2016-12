Udinese, Guidolin rinnova fino al 2017: "Ringrazio la società"

foto LaPresse 15:53 - Durante la prima conferenza stampa della stagione, ecco la notizia del rinnovo del contratto di Guidolin, che si lega all'Udinese fino al 2017 (il precedente accordo sarebbe scaduto nel 2015): "Non posso che ringraziare la società - dice il tecnico -. Sono orgoglioso di continuare a essere il responsabile tecnico di questa squadra, il rinnovo rappresenta il completamento della straordinaria stagione scorsa. E' il coronamento della mia volontà". - Durante la prima conferenza stampa della stagione, ecco la notizia deldel contratto di, che si legafino al(il precedente accordo sarebbe scaduto nel 2015): "Non posso che ringraziare la società - dice il tecnico -. Sono orgoglioso di continuare a essere il responsabile tecnico di questa squadra, il rinnovo rappresenta il completamento della straordinaria stagione scorsa. E' il coronamento della mia volontà".

Guidolin giura amore all'Udinese: "Qui ci sono idee e progetti e posso anche pensare di coprire un ruolo leggermente diverso da quello di molti altri colleghi grazie all'aiuto del mio staff con cui sono in piena sintonia. In Italia non mi vedo su una qualsiasi altra panchina. Ne ho fatte 149 in Friuli, mi piacerebbe battere il record di Bigogno".



L'allenatore, per concludere, rivela che il suo sogno è vincere la Coppa Italia con l'Udinese: "Negli ultimi quindici anni, con l'eccezione del Vicenza, la coppa nazionale è sempre stata alzata dalle grandi squadre del nostro campionato. Sarebbe bellissimo conquistare la finale, ma sappiamo che non è assolutamente facile".