10:42 - Pomeriggio impegnativo per il Napoli nel ritiro di Dimaro. Non sul solito campo di allenamento ma sul fiume Noce, dove i giocatori azzurri si sono cimentati nel rafting, divisi in gruppi da sei, percorrendo una discesa di 15 Km sui gommoni, muniti di muta, giubbotto e casco. Il tutto sotto la guida di sapienti istruttori. Tanto divertimento ma non è mancato un sano agonismo tra i vari equipaggi. Benitez ha seguito i suoi ragazzi a bordo riva.