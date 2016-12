Roma, Garcia: "Potevamo fare meglio, serve una punta veloce"

foto LaPresse Correlati Roma show, 9-1 a Brunico

11:59 - Nove reti non bastano a Rudy Garcia, che dopo il match contro la rappresentativa della Val Pusteria si è presentato in sala stampa senza troppi sorrisi. "Per quanto riguarda il numero di gol segnati abbiamo sbagliato tanto nel secondo tempo, potevamo fare meglio - ha spiegato -. Avrei voluto non incassare gol". "Dobbiamo completare il tridente, serve un giocatore veloce che punti l'area e giochi in profondità", ha aggiunto.

La Roma ha giocato molto palla a terra, soprattutto di prima. "Normale aver tenuto più il pallone oggi, stiamo cercando di mettere assieme il nostro gioco - spiega Garcia -. Possiamo avere dei meccanismi all'interno del nostro centrocampo, il feeling con gli attaccanti va migliorata rispetto a quello che abbiamo fatto".



Insomma, lavori in corso. E lo dimostrano le parole del tecnico sui singoli, soprattutto su quelli ancora in bilico. "Osvaldo ha giocato nel secondo tempo assieme a compagni meno esperti - ha precisato il francese -. Questo non gli ha impedito di segnare. È un goleador di alto livello e un giocatore di alto livello. I grandi giocatori è meglio averli piuttosto che vederli partire". Discorso simile per Marquinhos, che però non ha giocato ed è sempre più vicino al Psg: "Marcos è ancora con noi in questo momento. Quando avremo partenze e arrivi sicuri ne potremo anche parlare, ora siamo qui per parlare della partita". Se il difensore brasiliano andrà via, al suo posto giocherà Jedvaj: "Sotto l'aspetto difensivo è difficile giudicare, possiamo giudicare per la qualità tecniche e dei rilanci. Per quanto riguarda Tin, è un giocatore veloce, sotto l’aspetto tecnico dimostra molta sicurezza".



Poi il capitolo attaccanti: "Ho giocato con tre attaccanti. I tre attaccanti hanno la possibilità di muoversi nello schema offensivo. Poi ci sono delle consegne difensive molto strette. Per quanto riguarda Totti abbiamo visto la qualità dei suoi passaggi di prima, rimane un giocatore davvero importante. Borriello ha la polvere da sparo nel piede sinistro e un ottimo feeling con Francesco".



Infine due parole sulla linea del centrocampo: "Il sistema di gioco è un 4-3-3 con due centrocampisti che giocavano un po' più avanti, come abbiamo giocato nella prima parte del primo tempo. Questi due giocatori avevano più consegne, sia coprire che costruire. Devono anche avere qualità tecniche importanti devono saper gestire il ritmo della partita". Menzione a parte per Pjanic , fulcro della Roma di Garcia: "E' un giocatore molto tecnico e che può giocare in tutte le posizioni del centrocampo. In questo caso abbiamo giocato contro una squadra difensiva, si sono viste le sue qualità sulle palle lunghe".