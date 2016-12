Inter, Mazzarri: "Contento del lavoro, normale non avere le gambe adesso"

foto LaPresse 10:28 - Walter Mazzarri ha avuto indicazioni positive dalla prima uscita della sua Inter: "Mi interessava il lavoro fatto in settimana - ha detto a Inter Channel - Nel primo tempo le gambe non andavano, ed è anche normale perché ci sono stati tanti carichi di lavoro. Nella ripresa, anche per orgoglio, siamo usciti fuori. La partita lascia il tempo che trova. La prestazione oggi va presa per quello che è e si deve tenere conto delle prestazioni di tutti". ha avuto indicazioni positive dalla prima uscita della sua: "Mi interessava il lavoro fatto in settimana - ha detto a Inter Channel - Nel primo tempo le gambe non andavano, ed è anche normale perché ci sono stati tanti carichi di lavoro. Nella ripresa, anche per orgoglio, siamo usciti fuori. La partita lascia il tempo che trova. La prestazione oggi va presa per quello che è e si deve tenere conto delle prestazioni di tutti".

"Si vede che quando i muscoli sono intossicati... - ha proseguito sorridendo Mazzarri - Il calcio moderno ti dice che se non si corre si fa fatica con tutti e su questo lavoreremo ancora. Bene anche i giovani? La prestazione oggi va presa per quello che è e si deve tenere conto delle prestazioni di tutti, tanto è vero che chi è arrivato per ultimo ha fatto meglio degli altri. Questo è il calcio, ma noi non preoccupiamoci della partita, ma del lavoro sul campo". "Nessuno ha finito con problemi e questo è un dato importante", gli ha fatto eco Cambiasso sempre a Inter Channel. "Cerchiamo di assimilare quello che ci chiede il mister, c'è tempo e lo faremo. Stiamo facendo un buon lavoro, inevitabile che le gambe siano un po' pesanti. Mi stupirei se adesso andassimo a mille all'ora... continuiamo a lavorare".