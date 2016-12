Atalanta, Migliaccio e il caos carro armato: "Sono dispiaciuto"

foto LaPresse Correlati La distruzione delle macchine alla "festa della Dea" 18:36 - Giulio Migliaccio ritorna sull'episodio del carro armato andato in scena alla Festa della Dea. Il mediano atalantino, che era bordo del mezzo militare che ha schiacciato due auto dipinte con colori della Roma e del Brescia, ha spiegato: "Non potevo assolutamente immaginare che ad un certo punto, avremmo schiacciato due carcasse di auto. Mentre ci stavo salendo non potevo vedere che le due auto portavano simboli di 2 società di calcio". ritorna sull'episodio delandato in scena alla. Il mediano atalantino, che era bordo del mezzo militare che ha schiacciato due auto dipinte con colori dellae del, ha spiegato: "Non potevo assolutamente immaginare che ad un certo punto, avremmo schiacciato due carcasse di auto. Mentre ci stavo salendo non potevo vedere che le due auto portavano simboli di 2 società di calcio".

Il giocatore rivendica poi i suoi valori di correttezza e sportività: "Comunque, anche se ignaro protagonista, sono molto dispiaciuto dell'episodio. Basti pensare che, nella mia non brevissima carriera di calciatore, mi sono sempre ispirato ai sani valori dello sport ed alla massima correttezza in campo, tanto da ricevere, in quasi 500 partite giocate, un solo cartellino rosso, per giunta per doppia ammonizione".