Zidane e i ricordi juventini: "Mi tagliavano i calzini perché erano troppo corti". E quelle partite clandestine con gli immigrati...

foto LaPresse 15:53 - I calzini erano troppo corti e allo spogliatoio juventino vecchio stampo la cosa non andava giù. Il benvenuto del calcio italiano a Zinedine Zidane non è stato, a quanto pare, tenerissimo. "Nello spogliatoio della Juve c'era un po' di nonnismo – racconta Zizou al mensile francese "So Foot" – All'epoca portavo i calzini marca Achile, corti e appariscenti. Ho poi scoperto che in Italia con i calzini non funziona così. Alla fine di un allenamento li ho trovati tagliati a strisce ed incollati sul mio armadietto. Mi hanno poi detto che i calzini, rigorosamente a tinta unita, andavano indossati ad altezza polpaccio. Da allora niente più Achile".

Nell'intervista c’è anche spazio per un altro aneddoto. Forse il più interessante, certamente roba poco convenzionale e molto playground: ”Non è una leggenda la storia che io mettessi un cappellaccio da pescatore per andare a giocare con gli immigrati, anche se l’ho fatto solo un paio di volte”. Pochi strappi alla regola, “colpa” di Edgar Davids: “Era lui a spingermi a farlo, lui ci andava matto e lo faceva molto spesso. Prendeva la macchina e appena vedeva qualcuno giocare in un parcheggio si fermava e si aggregava. Mi diceva sempre che dovevamo giocare per loro e che erano quelle le partite importanti”. A quel punto Zidane gli faceva notare che “abbiamo gli allenamenti, apparteniamo a un club di alto livello e non possiamo rischiare di infortunarci", ma un paio di volte – racconta ora il francese- si è fatto trascinare “e comunque lo ammiravo perché era in grado di fare cose del genere”. Zidane e i suoi piedi d’oro che calciano un pallone in un parcheggio, solo rare eccezioni incastonate in una quotidianità quasi monastica perché “tutte le sere, verso le 19, ero in pigiama e mi sembrava normale”. Ricordi da Juve, quando i calzini corti erano “banditi” ed il fenomeno francese tagliava la pastasciutta.