Napoli, Hamsik carica: "Per lo scudetto ci proveremo"

- Nel giorno dopo la presentazione dial Psg,parla da vero e unico leader, giurando fedeltà al Napoli: "Resto qui perché voglio raggiungere il record di gol di Maradona con la maglia azzurra.. Il centrocampista slovacco ha parole anche per l'addio del Matador: "Siamo stati compagni per 3 anni. Ma questo è il calcio". Infine sull'

Nell'intervista rilasciata a Sky Sport, Hamsik viene anche stuzzicato sulla possibilità di ereditare la maglia numero dieci ma Marechiaro è categorico: "A Napoli la 10 non si tocca". Su Benitez e sulle novità che ha portato in ritiro risponde: "Ha portato entusiasmo.Sia lui che noi vogliamo dimostrare il nostro valore", mentre sul suo utilizzo e il suo ruolo nello scacchiere del tecnico spagnolo: "Io come Gerrard e Lampard? L'importante è il gruppo".

Sull'argomento mercato promuove i nuovi arrivi ma demanda ogni responsabilità alla società sull'attaccante da scegliere per il dopo Cavani: "Higuain o Damiao? Sono tutti e due ottimi attaccanti. La società deciderà per il meglio". Sulla candidatura ad anti-Juve del Napoli sembra non avere dubbi: "Manca poco, siamo arrivati secondi l'anno scorso. Ci manca solo un gradino per essere al top".