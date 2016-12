Barcellona, Messi promuove Neymar. " E' un campione, l'intesa funzionerà"

- Zitti tutti parla: la Pulce a 360° sul nuovo compagno, il fisco e la diatriba. Sulla coesistenza col neoaquisto azulgrana dice:. Sulla grana fiscale poi predica serenità: "Non capisco nulla di queste cose ma per parte mia, sono molto tranquillo". Infine sulla querelle tra i due ultimi allenatori barcellonisti si tiene fuori: "È una questione tra loro due".

Da leader del Barcellona le parole del 4 volte pallone d'oro sanno di investitura: "Io credo che Neymar darà moltissimo alla squadra. Nell'uno contro uno ha enormi capacità e con il nostro gioco avrà molte possibilità di dimostrarlo. È la stampa che insiste sul fatto che non siamo compatibili. Io non sono d'accordo".

Nella prima conferenza della stagione non poteva non essere toccato anche l'argomento delicato riguardante i problemi di Messi e padre con il fisco, senza sorpresa per la Pulce: "Sapevo che mi avreste fatto questa domanda,"- ha ammesso il fuoriclasse argentino- "ma posso solo dirvi che mio padre e io ci affidiamo ai nostri avvocati per risolvere la questione. Io non capisco nulla di queste cose, per quello ci affidiamo a dei professionisti.

Ha tenuto banco infine anche lo scambio di accuse tra Pep Guardiola e Tito Vilanova, in cui Messi non ha voluto immischiarsi: "Non mi sembra il caso che nessuno s'intrometta. Entrambi hanno parlato e mi è sembrato chiaro quello che hanno detto."