Napoli, De Laurentiis: "Tratto Higuain e Damiao. Calendari? Solito schifo"

Non sono mancati i siparietti ("scusate, parlo con Bigon al telefono") e qualche frecciata al recente passato che hanno trasformato il botta e risposta su Twitter, in uno scenario ricco di spunti. Al netto delle polemiche con la lega calcio (anche quella femminile), i tweet più carichi di risentimento e voglia di rivalsa sono quelli per i grandi ex,: "Il Matador ha detto che ora è in un top club e punta a vincere? Molti se la cantano e se la suonano - risponde De Laurentiis, che poi passa a Mazzarri -. Nessuna recriminazione, il progetto aumenta di spessore come programmato". Un aumento che porta in dote 124,5 milioni di euro di budget per il mercato: "60 che avevamo prima più i 64,5 di Cavani". Dopo Albiol "sta facendo le visite mediche" arriverà l'attaccante: "Stiamo trattando". Infine una notizia per tutti i tifosi, salta l'amichevole col Psg prevista per il 30 luglio: "Il 29 al San Paolo giocheremo contro il Galatasaray, presenteremo le tre maglie nuovo e il nuovo inno".

Certo che saremo competitivi sia in Italia che in Europa — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) July 17, 2013