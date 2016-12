Rooney-Manchester United, è rottura: c'è il Chelsea di Mourinho

foto LaPresse 18:24 - Ci siamo: Rooney e lo United sono a un passo dal diventare ex amanti. L'attaccante è arrabbiato con la società e con il manager Moyes, rei di considerarlo una seconda scelta a favore di Van Persie. Le parole del tecnico non lasciano spazio a dubbi: "Se Robin si dovesse fare male avremmo bisogno di lui". Un declassamento inaccettabile su cui fa leva il Chelsea con 80 milioni di sterline. Dall'Inghilterra arrivano conferme da fonti vicine ai blues. - Ci siamo:e lo United sono a un passo dal diventare ex amanti. L'attaccante è arrabbiato con la società e con il manager Moyes, rei di considerarlo una seconda scelta a favore di Van Persie. Le parole del tecnico non lasciano spazio a dubbi: "Se Robin si dovesse fare male avremmo bisogno di lui". Un declassamento inaccettabile su cui fa leva il80 milioni di sterline. Dall'Inghilterra arrivano conferme da fonti vicine ai blues.

In fondo la verità è che Wayne Rooney ha scelto di accettare la corte di José Mourinho che, dal canto suo, non ha impiegato un minuto per intromettersi nella maretta tra l'attaccante e i campioni d'Inghilterra. "Se Rooney è una seconda scelta per il Manchester United - ha dichiarato pubblicamente Mourinho - ne risentirà anche l'Inghilterra" sottolineando l'imminenza del Mondiale brasiliano. Rooney vuole il Chelsea, il Chelsea vuole Rooney e il matrimonio a questo punto si potrebbe davvero fare, a cifre pazzesche: 80 milioni di sterline tra ingaggio e cartellino. L'inglese infatti vuole 200mila sterline a settimana di stipendio (10,4 milioni l'anno) per cinque anni. Un totale di 52 milioni a cui aggiungere i 28-30 del costo del cartellino.