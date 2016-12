Psg, Cavani si presenta

Non inizia nel migliore dei modi l'avventura di Cavani a Parigi. Dopo l'accoglienza piuttosto fredda della capitale francese, la conferenza stampa di presentazione è stata più volte ritardata. Troppo per alcuni giornalisti francesi che, dopo l'ennesimo rinvio, hanno deciso di abbandonare l'auditorium del Parco dei Principi. Il capo ufficio stampa del Psg ha parlato di un'attesa prolungata per un "mancato semaforo verde" da parte del Napoli, senza entrare nello specifico.

LA CONFERENZA DI CAVANI

Parla lo sceicco Al Khelaifi

Tutti volevano Cavani, ma sono onorato di essere qui a presentarlo come giocatore del Psg. Il suo acquisto dà continuità al nostro progetto di voler vincere in Francia e in Europa. Con lui possiamo puntare a fare del Psg il miglior club in Europa. Ringrazio anche Leonardo per il lavoro fatto in questi due anni e gli auguro il meglio.

Tocca ai ringraziamenti di Cavani

Avevo bisogno di questa grande squadra. Vengo con molte motivazioni e per vincere qualcosa. Grazie ai tifosi del Napoli.

Perché hai scelto Parigi?

E' un progetto molto ambizioso e lo sono anch'io. Sono un giocatore molto competitivo e voglio giocare sempre per vincere. Il Psg è un club che fa parte del top del mondo e fa parte di quelle squadre che lottano per la Champions League. Ecco perché ho preso questa scelta

Con il tuo arrivo credi che il Psg possa migliorare i risultati dello scorso anno?

Sì. So che questa squadra l'anno scorso ha fatto benissimo. E' un motivo di orgoglio e di gioia essere qui e darò il massimo. Possono essere sicuri tutti che è arrivato un lavoratore serio.

Sei stato il miglior marcatore in Serie A, pensi di poterlo essere anche in Francia. O sarà ancora Ibra?

Giocare al suo fianco è sempre bello. Spero di poter fare una bella coppia con lui davanti.

Sei sorpreso di avere ricevuto un salario del genere?

Per me la cosa più importante è la fiducia in me. Il fatto che il presidente creda in me, tutto il resto viene dopo.

Come hai preso le partenze di Ancelotti e Leonardo? Hai esitato per quello?

No, so che Leonardo ha avuto un periodo difficile a livello personale e spero che si rimetta in fretta. Personalmente, nonostante Leonardo abbia lavorato tanto per portarmi qui, non ho mai esitato nel volere Parigi, per il progetto e per tanti elementi che mi danno ottimismo. Per la squadra.

Com'è stato l'addio col Napoli e col presidente De Laurentiis?

Prende parole Al Khelaifi. Non è stato facile perché era un giocatore importante per il Napoli e anche per Cavani non è stato facile. Abbiamo lavorato veramente duro per portarlo qui. E' il trasferimento più importante che abbiamo concluso

Cavani, ha parlato con Lavezzi? E' stato un elemento chiave per te?

No, ma il fatto che Pastore e il Pocho siano qui è qualcosa di positivo. Anche Lugano lo conosco bene, è molto importante per me averli qui.

Cavani, Falcao, Ibrahimovic: chi vincerà la classifica cannonieri?

Sarà difficile. Il nostro obiettivo è sempre dare alla squadra i nostri gol. Sarà una competizione molto bella

Al Khelaifi: ci può dire qualcosa in più per Marquinhos?

Non posso svelare altre trattative. Non lavoriamo così

Durante la trattativa, il Psg ti ha garantito che Ibrahimovic resterà?

Sinceramente non ne abbiamo parlato di trasferimenti futuri. Le garanzie che ho ricevuto sono quelle del progetto e della fiducia che hanno in me. Per questo sono qui e darò il meglio.

Conosci la Ligue 1?

Ciò che so è chi ha vinto il campionato e penso che sia la miglior squadra di Francia. Il resto non mi interessa. Scoprirò le caratteristiche del gioco francese, chi arriva dietro o davanti mi interessa poco. Voglio far parte di questo calcio.

Ha un messaggio per i tifosi del Psg?

Vengo con molta voglia di giocare e di dare tutto. Voglio arrivare a raggiungere gli obiettivi di questo club. Imparerò il francese a prescindere dal fatto che giocherò qui.

Al Khelaifi, Leonardo lavora ancora per il Psg?

No, questa è stata l'ultima operazione di mercato per noi. Lo ringrazio ancora e più che un ds è stato un amico

Cosa ha significato il Napoli per te, hai un messaggio per i tifosi azzurri?

Ho vissuto tre stagioni spettacolari per la mia carriera. Per un giocatore di calcio però ci sono delle ambizioni e degli obiettivi. Ho sempre voluto superare i miei limiti e il progetto che mi è stato proposto è molto importante. Tutto quello che ho vissuto a Napoli lo porterò sempre nel mio cuore, adoro la città di Napoli.Avrò sempre voglia di tornare nella città azzurra. Auguri al Napoli tutto il meglio.

La conferenza è terminata