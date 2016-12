Callejon: "Dal Real mi chiedono di Napoli"

ha le idee chiare. Il nuovo acquisto delsi è presentato in conferenza stampa e ha subito provato a infiammare i suoi tifosi: "Il Real Madrid è il passato, ma posso dire che diversi miei ex compagni mi hanno chiesto informazioni di come si sta qui. Ho scelto di venire a Napoli per Benitez e per la Champions, il mio obiettivo è far vincere lo scudetto a questa città", le prime dichiarazioni dell'esterno offensivo.

L'ambizione di certo non manca a questo ragazzo, che l'anno scorso con Mourinho aveva trovato una buona continuità d'impiego nonostante l'ingombrante concorrenza di Di Maria e Kakà. Ma è Napoli che Callejon ha scelto per stupire: "Devo essere grato a Mourinho, mi ha dato un'occasione scommettendo su di me. Ma quello è il passato, ho voglia di giocare e difendere questa maglia: non vedo l'ora di giocare al San Paolo. Benitez ha detto che posso fare 20 gol? Se l'ha detto significa che mi conosce, direi che va bene. Spero di raggiungere questo obiettivo".

Dalle Merengues, oltre a Callejon, potrebbero arrivare a breve anche Albiol e Gonzalo Higuain: "Ho ottimi rapporti con tutti i giocatori del Real e speriamo che ne arrivi qualcun altro - ha spiegato il ragazzo -. Il giocatore a cui mi ispiro è Cristiano Ronaldo, è stato mio compagno per anni e faccio riferimento a lui perché è il giocatore perfetto: lo preferisco anche a Messi. Chi mi piace del Napoli? Ho trovato un gruppo in gamba, tutti hanno voglia di lavorare e c'è entusiasmo. Il Napoli non è una squadra di singoli ma un collettivo, però se devo scegliere dico Hamsik; mi è sempre piaciuto, sono contento di giocare al suo fianco".