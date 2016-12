Barcellona, Rosell risponde a Guardiola: "Su Vilanova ha mentito"

- La replica del presidente delalle pesanti affermazioni disulla strumentalizazzione della malattia di Vilanova non si è fatta attendere. "Sorpresi dalle sue dichiarazioni,Poi Vilanova rilancia le accuse a Guardiola: "Quando ero in cura a New York non è venuto a trovarmi, è amico e avevo bisogno".

Pochi giorni fa l'attuale tecnico del Bayern aveva accusato il Barcellona di aver sfruttato la malattia di Tito Vilanova per colpirlo, ma la risposta di Rosell è stata immediata e perentoria: "Quando si accusa di una cosa, poi bisogna avere delle prove. La sua ultima uscita non mi ha fatto piacere, ma resta un mito del Barcellona".

Non si sono fatte attendere neppure le dichiarazioni del diretto interessato, Tito Vilanova, sulla querelle tra vecchi e nuovi barcellonisti: "Guardiola non ha ragione. Nessuno del consiglio direttivo del Barcellona ha utilizzato la mia malattia contro di lui. Anzi, io sono incantato per il comportamento dei dirigenti, che hanno aiutato me e la mia famiglia, e si sono preoccupati per me. Con Pep ci siamo visti la prima volta che sono andato a New York. Ma quando sono stato lì in cura per due mesi non ci siamo visti, e non per colpa mia. E' mio amico, e avevo bisogno di lui".