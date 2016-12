Calcioscommesse, 43 mesi di squalifica a Jean Francois Gillet

foto LaPresse Correlati Deferite Lazio e Genoa

Mauri non ha paura 16:34 - Pugno duro della Commissione Disciplinare della Figc con Jean Francois Gillet nell'ambito del filone Bari-bis del processo sportivo sul Calcioscommesse. Il portiere del Torino, all'epoca dei fatti estremo difensore del Bari, è stato infatti squalificato per per 3 anni e 7 mesi. Gillet era stato deferito da Palazzi per doppio illecito nelle presunte combine di Bari-Treviso (11 maggio 2008) e Salernitana-Bari (23 maggio 2009). - Pugno duro della Commissione Disciplinare della Figc connell'ambito del filone Bari-bis del processo sportivo sul. Il portiere del Torino, all'epoca dei fatti estremo difensore del Bari, è stato infatti. Gillet era stato deferito da Palazzi per doppio illecito nelle presunte combine di(11 maggio 2008) e(23 maggio 2009).

Nel dettaglio, per quanto riguarda il portiere belga, i giudici di primo grado della Commissione hanno concesso, in merito alla partita con i veneti, la derubricazione dell'imputazione in omessa denuncia. Per Gillet l'accusa aveva chiesto quattro anni.



Oltre all'attuale estremo difensore granata, la Disciplinare ha squalificato altri 19 tesserati. Massimo Ganci dovrà rimanere fermo 4 anni, Gianluca Galasso 3 anni e 7 mesi. Stop di 3 anni e 6 mesi invece per il capitano del Bari Francesco Caputo, Raffaele Bianco, Simone Bonomi, Daniele De Vezze e Vincenzo Santoruvo. Sei mesi poi a Nicola Belmonte, Massimo Bonanni, Corrado Colombo, Mariano Martin Donda, Santiago Ladino e Vitangelo Spadavecchia. Inibizione di 4 anni invece per Cosimo D'Angelo. Prosciolti William Pianu e Nicola Strambelli.



Nel corso del processo, inoltre, la Commissione aveva stralciato la posizione di Mark Edusei accettando 10 istanze di patteggiamento: quella del Bari, che per questa vicenda verrà penalizzato di un punto nel campionato 2013-14; quelle dei tesserati Cristian Stellini (6 mesi in continuazione della squalifica dello scorso anno), Nicola Santoni (9 mesi in continuazione); Alessandro Gazzi (3 mesi e 10 giorni, oltre a 40mila euro di ammenda); Simone Cavalli (4 mesi); Marco Esposito (20 mesi); Andrea Masiello (3 mesi e 15 giorni più 20mila euro che si aggiungono alla squalifica rimediata nel procedimento dell'estate scorsa e pari a 2 anni e 2 mesi e all'ammenda di 30mila euro); Paulo Vitor de Souza Barreto e Giovanni Marchese (3 mesi e 10 giorni oltre l'ammenda di 10mila euro); Davide Lanzafame (16 mesi e 40mila euro di ammenda).



MAURI: PROCESSO 24/25 LUGLIO

Fissata la data per il dibattimento per Stefano Mauri davanti alla Commissione disciplinare della Figc nell'ambito del processo sportivo al Calcioscommesse per le presunte combine di Lazio-Genoa del 14 maggio 2011 e Lecce-Lazio del 22 maggio 2011. Il processo prenderà il via il 24 luglio e proseguirà anche il giorno seguente. La Commissione presieduta da Sergio Artico valuterò le posizioni anche di Milanetto, Mario Cassano, Gervasoni, Zamperini, Benassi, Ferrario e Rosati. Tre invece i club - Lazio, Genoa e Lecce - deferiti dalla Procura Federale per responsabilità oggettiva.