Forbes: il Real Madrid è il club più ricco, United spodestato

foto LaPresse Correlati Forbes: Tiger Woods lo sportivo più pagato, unico italiano Rossi 18:40 - E' il Real Madrid la società sportiva più ricca al mondo. Lo rivela Forbes con la annuale classifica delle top 50. Le Merengues scalzano dalla vetta il Manchester United, con un valore di 3,3 miliardi di dollari. I Red Devils, dopo 9 anni di dominio in questa speciale graduatoria, devono accontentarsi del secondo posto con 3,165 miliardi. Il terzo posto spetta ancora ad un club di calcio, la medaglia di bronzo va al Barcellona di Messi con un patrimonio stimato in 2,6 miliardi.

Ai piedi del podio si piazzano i New York Yankees di baseball (2,3 miliardi). Completano la top ten: Dallas Cowboys e New England Patriots di football americano, Los Angeles Dodgers di baseball e ancora i Washington Redskins i New Yorg Giants e l'Arsenal di Arsene Wenger, il club londinese è stimato intorno a 1,326 miliardi. Per trovare una società italiana bisogna scendere fino alla posizione 21, dove si trova la rossa di Maranello, che si conferma un brand di assoluto livello internazionale (1,150 miliardi).



Il primo club calcistico italiano è il Milan, la squadra di Berlusconi viene stimata in 945 milioni di dollari e occupa la 37esima posizione in questa classifica. Entrambe le società però peggiorano la classifica del 2012, per Montezemolo la discesa è dal 15esimo al 21mo, dieci posizioni in meno per il club rossonero (era 27esimo).



Di seguito la classifica completa (in dollari americani) 1. Real Madrid 3,3 miliardi 2. Manchester United 3,165 3. Barcellona 2,6 4. New York Yankees 2,3 5. Dallas Cowboys 2,1 6. New England Patriots 1,635 7. Los Angeles Dodgers 1,615 8. Washington Redskins 1,6 9. New York Giants 1,468 10. Arsenal 1,326 11. Boston Red Sox 1,312 12. Bayern Monaco 1,309 13. Houston Texans 1,305 14. New York Jets 1,248 15. Philadelphia Eagles 1,26 16. Chicago Bears 1,19 17. San Francisco 49ers 1,175 18. Green Bay Packers 1,161 19. Baltimore Ravens 1,157 20. Indianapolis Colts 1,154 21. Ferrari 1,15 22. Denver Broncos 1,132 23. New York Knicks 1,1 23. Pittsburgh Steelers 1,1 25. Miami Dolphins 1,06 26. Carolina Panthers 1,048 27. Seattle Seahawks 1,04 28. Tampa Bay Buccaneers 1,033 29. Tennessee Titans 1,011 30. Kansas City Chiefs 1,008 31. Chicago Cubs 1 31. Los Angeles Lakers 1 31. Toronto Maple leafs 1 34. Cleveland Browns 987 milioni 35. Minnesota ViKings 975 36. New Orleans Saints 971 37. Milan 945 38. San Diego Chargers 936 39. Arizona Cardinals 922 40. Chelsea 901 41. Philadelphia Phillies 893 42. Cincinnati Bengals 871 43. Detroit Lions 855 44. Atlanta Falcons 837 45. New York Mets 811 46. Buffalo Bills 806 47. Chicago Bulls 800 47. McLaren 800 49. San Francisco Giants 786 50. Oakland Raiders 785